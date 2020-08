Tattooservies; ‘Zo fout dat het weer goed wordt, niet slecht voor een boerenlul uit Waalwijk’

Burgemees­ter Waalwijk onder vuur in kwestie ‘intimida­tie’ architecte

19 augustus WAALWIJK - Het conflict tussen de Waalwijkse ondernemer Burak Seferoglu en de gemeente Waalwijk krijgt een politieke lading. SGP en PvdA vragen zich naar aanleiding van een uitgelekt mailtje hardop af of sprake is van intimidatie door burgemeester Nol Kleijngeld dan wel de gemeente in de richting van architecte Marina Moons, die werkte in opdracht van Seferoglu.