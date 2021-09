‘Te laag cijfer’ van ondernemers zit Waalwijk niet lekker: ‘Plek 312 strookt niet met ambities’

Waalwijk wil in de top 100 komen van de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Maar er is nog een lange weg te gaan. Eind vorig jaar namen 212 ondernemers uit de gemeente Waalwijk deel aan de speciale enquête. Dat is 4 procent van het totale aantal bedrijven. Het ondernemingsklimaat in Waalwijk kreeg een rapportcijfer 6,5: goed voor een 312-de plaats op de landelijke ranglijst.

Hoewel de respons niet zo hoog was, zit die uitslag de gemeente niet lekker. Want dit strookt niet met de ambities. Het is voor coalitiepartij VVD en oppositiepartij SGP reden om samen aan de bel te trekken. ,,Dit is geen mooie uitslag voor een gemeente met de uitstraling, de presentatie en de ambities van Waalwijk”, concluderen ze. ,,Een bloeiend bedrijfsleven, ontwikkelde bedrijventerreinen, veel bovenlokaal actieve ondernemers komen we hier tegen. In de logistieke hotspot van Nederland.”

Volgens burgemeester en wethouders is er sinds de afname van de enquête alweer het nodige in gang gezet voor ondernemers. Ze wijzen bijvoorbeeld op het Mobiliteitsteam De Langstraat, dat bedrijven en zzp’ers actief benadert voor hulp en ondersteuning. ,,Zo tonen we initiatief, werken we aan de zichtbaarheid van onze dienstverlening en besteden we aandacht aan kleinere ondernemers", aldus het college. ,,Dit zijn verbeterpunten die in het rapport staan.”

Verder is de afdeling economie versterkt met een extra accountmanager voor de bedrijven. Die uitbreiding moet zorgen voor meer herkenbaarheid. ,,Zo kunnen we ondernemers actiever benaderen en voorkomen we dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd”, menen burgemeester en wethouders.

VVD en SGP zien goede voornemens. ,,Maar het mag wat ons betreft iets minder vrijblijvend.”

De partijen willen van het college weten wat het concreet gaat doen. Wat valt er nog te verbeteren aan de dienstverlening en contacten met ondernemers, om maar wat te noemen. Ze roepen op tot een heldere visie met doelstellingen, ambities en concrete plannen. En bij een volgende peiling moet de gemeente meer ondernemers stimuleren hier aan mee te doen. ,,Zo krijgen we een representatiever beeld.”

Hogere score?

Het college denkt overigens dat er een hogere score uit de bus was gekomen als het onderzoek onder de twintig grootste bedrijven in Waalwijk was gehouden.

Ook die opmerking leidt tot vragen van VVD en SGP. ,,Natuurlijk zijn we wel benieuwd, waar dat dan in zit", stellen ze. ,,Zijn de contacten tussen gemeente en grotere bedrijven intensiever, vinden die op andere niveaus binnen de organisatie plaats, zijn er nog andere verschillen?”

Het college buigt zich nog over de vragen.