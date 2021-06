Te voet of op de fiets: Nieuwe routes om De Langstraat te ontdekken

In belevingsroute ‘Spaans Benauwd’ neemt de Spaanse soldaat Jeronimo wandelaars mee naar de vesting Heusden; hij doet aan de hand van een spannend verhaal, opgetekend in een boekje en aangevuld met een aantal illustraties. ‘De Ringdijk van Heusden’ is een veertig kilometer lange route over de ringdijk, die voert langs Heusden, Hedikhuizen, Haarsteeg, Vlijmen, Nieuwkuijk Drunen, Elshout, Doeveren en Heesbeen.

Leer- en schoenindustrie

Wie de route ‘Wandelen in Waalwijk’ volgt komt van alles te weten over allerlei bijzondere plekjes in de binnenstad van Waalwijk. De wandelroute ‘Wet Blue’ leent zich vooral voor de avond, als in het centrum van Waalwijk een aantal panden in het blauwe licht staat; vooral locaties die verwijzen naar de schoen- en lederindustrie komen daarbij aan bod.

Volledig scherm Een in blauw verlicht pand in Waalwijk, onderdeel van de route Wet Blue. © Jan Zandee In het verlengde hiervan zijn er twee ‘Lederroutes’ door De Langstraat. Fietsers komen langs onder anderen tassenmakers, leerreparateurs en langs (ex-)leerlooiers.

De ‘Foodroutes’ brengen deelnemers bij zestien lokale food-ondernemers. Op elke locatie is via een qr-code te zien wat zich in de bedrijven afspeelt. Er zijn twee routes: een westelijke (van Dongen tot Loon op Zand) en een oostelijke (van Waalwijk tot Heusden).

De routes zijn samen met nog zo'n veertig regionale routes te vinden op bezoekdelangstraat.nl Er zijn ook skeelerroutes en ruiterroutes. Op honderden toeristische plekjes zijn gratis routegidsjes te verkrijgen.