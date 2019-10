Te weinig animo voor vacaturebank Langstraat

Theater­spek­ta­kel in Heusden over Willem van Oranje

2 oktober HEUSDEN - Op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober vormt de Catharinakerk in Heusden het decor van een theaterspektakel over Willem van Oranje. In deze productie staat het leven van Willem van Oranje centraal en wordt dat vanuit verschillende invalshoeken belicht.