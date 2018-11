Te weinig controle op honden, dan lagere belasting

Goed nieuws voor hondenbezitters in Heusden. De kans bestaat dat de hondenbelasting in 2020 omlaag gaat. Er is wel een voorwaarde: het gebeurt alleen wanneer in 2019 blijkt dat de opbrengst van die belasting méér is, dan wat Heusden via de inzet van een BOA besteedt aan de aanpak van overlast door honden(poep). Het niet-gebruikte deel wordt dan gebruikt om de belasting te verlagen.