Te weinig cursisten, dan kán Heusden subsidie verlagen

Michael van Gerwen is zo import als het maar zijn kan

6:27 Hij is geboren en getogen Boxtelaar, maar de liefde bracht hem naar Vlijmen. Dartskoning Michael van Gerwen is dus zo import als het maar zijn kan, net als ik. Ook wij wonen nog maar kort in hetzelfde dorp. Import zijn is voor de echte dorpelingen soms best een ding want dan bende gij dus ginnen echte van hier!