Te weinig gasten voor te veel vierkante meters. ‘Dit moet niet te lang gaan duren’

GEWOONop106 krijgt weer lucht: Net open, gedwongen verhuisd, nu weer terug

10:16 NIEUWKUIJK - Van opening naar lockdown. De kleinschalige dagbesteding in het Patronaat in Nieuwkuijk is nog maar net geopend als het coronavirus toeslaat. ,,We waren net op dreef en ineens moest alles op slot." Nu de maatregelen wat zijn versoepeld, is er weer wat meer lucht.