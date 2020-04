Te weinig zaad: Actie Maak Altena b(l)oeiend is een succes

Mobiele DJ steelt oranjehar­ten in Oudheusden en Heusden

27 april HEUSDEN - De Oranjelaan in Oudheusden wordt op Koningsdag bijzonder ingekleurd. In een voormalige carnavalswagen, vandaag Koningswagen, rijdt de mobiele dorps-DJ Theo van de Wiel door het dorp. “Het doel is om de bewoners en ondernemers in deze moeilijke tijden een hart onder de riem te steken.”