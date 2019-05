Team Ellenbee gaat voor de hoofdprijs bij de Wollukse Kwis

Heusden bouwt 700 woningen tot eind 2020; twee-der­de nieuwbouw in Vlijmen

11 mei VLIJMEN - De betonmolens kunnen de komende jaren voluit blijven draaien in Heusden. De gemeente verwacht tot eind 2020 zo'n 700 nieuwe woningen te bouwen, waarvan bijna twee-derde in Vlijmen. Ruim 20 procent is bestemd voor de sociale huursector.