Team Kwizzut grote winnaar van eerste Waspikse JeugdKwizz

Dronken man aangehou­den na mishande­ling vriendin in Kaatsheu­vel

9:08 KAATSHEUVEL - Aan de Europalaan in Kaatsheuvel is zaterdagavond een 29-jarige man uit Alkmaar aangehouden, nadat hij zijn vriendin had mishandeld. Een beveiliger zag het incident gebeuren en greep in om erger te voorkomen.