Team Leliestraat trakteert zieken en gehandicapten van Kaatsheuvel op een knalfeest

Om 18 uur worden de gasten door een hofdame, een lakei en een draaiorgelspeler ontvangen op de rode loper in het gelijknamige dienstencentrum aan het Paulus Potterplein in Kaatsheuvel. Als een kwartiertje later burgemeester Hanne van Aart als een volleerde presentator de microfoon pakt en vraagt of de mensen er zin in hebben, stijgt er een massaal ja op in de zaal.