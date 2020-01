Team Value2u pakt tweede plaats in Arctic Challenge Tour met ‘trucje’

Om het maximale uit een rally te halen, heb je niet alleen de paardenkrachten nodig van je auto of een feilloos gevoel van je navigator om de juiste wegen in te slaan, je moet ook een gisse aard hebben. Door een slimmigheidje in de laatste etappe van The Arctic Challenge Tour van Hamburg naar Enschede, een ritje van 270 kilometer, konden Charlotte Vriezen (52) en Ed Splinter (48) in het eindklassement van The Arctic Challenge Tour doorschuiven van stek drie naar twee.

Quote Laat niemand zeggen dat vrouwen geen kaart kunnen lezen Ed Splinter

De truc zat ‘m in de startvolgorde, zegt Splinter, die in Waalwijk woont. ,,Het team dat op twee stond, zou vlak na ons starten. Een heel groot voordeel, want ze hoefden ons alleen maar te volgen. In de lift van het hotel hebben we met een ander rallyteam ons startnummer geruild. Reden wij achter hun aan. Op een gegeven moment namen we een andere afslag. Toen waren ze ons kwijt, sloeg bij hen de paniek toe. Ze maakten fouten, reden een stuk om. Net genoeg voor ons om hen in het klassement te passeren." Vals gespeeld? ,,Nee, want daarover stond niks in de reglementen. Achteraf had de organisatie er wel waardering voor: goed bedacht."

Via de brug?

In eerste instantie wilden Charlotte en Ed er geen echte wedstrijd van maken: de Noordkaap halen, dat zou al mooi zijn. Splinter: ,,Totdat we in Duitsland bij de ferry stonden te wachten voor de oversteek naar Denemarken. Vroegen we aan ander team hoe zij van Denemarken naar Zweden wilden komen: met de boot, of via de brug? Dat gingen ze niet aan onze neus hangen. Toen ging de knop om: oké, dit is dus om het echie, dus gaan we er ons ook mee bemoeien."

Rolverdeling speelde belangrijke rol

De rolverdeling speelde een belangrijke rol bij dit fraaie succes. ,,Ik heb nagenoeg alle kilometers gereden, Charlotte navigeerde. En laat niemand zeggen dat vrouwen geen kaart kunnen lezen. Ze was top. Heel de dag zat ze in de auto op een calculator te rekenen hoe we de kortste route konden pakken, want dat leverde de meeste punten op. Tegelijkertijd moet je er rekening mee houden dat je niet te laat of te vroeg bij het eindpunt van de etappe aankomt." En: ,,Charlotte is de eerste vrouw die bij The Arctic Challenge Tour een podiumplaats pakte. Dat is toch geweldig?"