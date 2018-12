Team Wazund wordt grote winnaar van de Pubquiz in 't Schooltje

Het niveau van de quiz was hoog: de kennis van de twintig deelnemende teams werd op de proef gesteld. Het ging Team Kwitnie goed af: zij scoorden bij de tussenstanden na de rondes 2, 4 en 6 iedere keer als beste. In de laatste twee rondes lieten zij het echter afweten en werden door acht teams voorbij gestevend. Uiteindelijk was Wazund de beste met 105 punten, op de voet gevolgd door Missioon Impossible (104 punten) en Team V&V (96 punten). Team Fint en Piet, winnaar van de eerste twee edities van de Pubquiz in 't Schooltje, werd deze keer vierde. Leuk was de aanwezigheid van een tweede team met zwarte pieten: 'Fanta en Piet', niet aangevoerd door Sinterklaas maar door de Kerstman. Van Strien gaf aan de Pubquiz in 2019 een vervolg te willen geven.