Technische problemen teisteren Waspikse Koningsnacht: Dance The Night At Home duurt slechts één uur

WASPIK - Koningsnacht kent in Waspik sinds jaren een goede traditie van live muziek in Den Bolder. Dat kan dit jaar niet en daarom besloot Den Bolder tot 'Dance The Night At Home': een disco-avond met DJ Pim die via live-stream de huiskamers zou moeten bereiken.

Dat mocht echter niet zo zijn. Om exact 20.30 uur startte DJ Pim vanuit een lege Den Bolder zijn eerste plaat in: 'Dancing in the dark' van Bruce Springsteen. Ondanks een perfecte soundcheck, bleek het toch lastig de livestream op orde te krijgen. Maar na tien minuten kon Pim alsnog los.

,,Dit is echt wennen", geeft hij tijdens het openingsnummer aan. ,,Je mist de interactie met het publiek: aan de nummers die zij aanvragen kun je zien of het goed gaat. Nu kijk je recht in een camera en heb je geen idee hoe het thuis ontvangen wordt. Op de tafels gaan staan, zit er waarschijnlijk niet in, maar er zijn al meteen zestig online bezoekers die we hopelijk twee leuke uurtjes kunnen bezorgen."

Livestream niet in orde

Die twee uur kon Pim niet vol maken. Ondanks een perfecte soundcheck kregen de technici de livestream niet in orde. De online bezoekers konden nog wel genieten van bijdragen van Josée Verschuren en Romy Wiercx die 'Rollercoaster' van Danny Vera op ingetogen wijze vertolkten en Kees Timmermans die 'Waarom?' van André Hazes zong. Samen met vijf andere zangers en zangeressen die eigenlijk deze Koningsnacht in Den Bolder op zouden treden, zouden de 'huiskamer-nummers' een afwisseling moeten vormen met de nummers van DJ Pim.

Waar de bezoekers achter hun computerschermen ook van mochten proeven was de eerste in een rij van opdrachten die een spelelement aan de avond moesten geven. 'Schrijf met stoepkrijt of verf een originele boodschap op de stoep of op de straat'. Er werden acht foto's richting Den Bolder ge-appt. Daarna ging het helaas voor Den Bolder en voor de zeventig online bezoekers van de avond mis.

Zwart scherm