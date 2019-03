‘Tegenvaller scouting Waalwijk vooral door groene kikker en kamsalamander’

UPDATE Waalwij­kers ademen de slechtste lucht in van alle Nederlan­ders

11:27 WAALWIJK - Waalwijk is de meest vervuilde stad van Nederland, zo blijkt uit een nieuw rapport van AirVisual in samenwerking met Greenpeace. Vorig jaar voldeed de luchtkwaliteit in Waalwijk slechts twee maanden per jaar, augustus en september, aan de norm van wereldgezondheidsorganisatie WHO. Wethouder Dilek Odabasi van Waalwijk: ,,Ik ben geschrokken. Dit is een duidelijk signaal dat het beter moet in Waalwijk.”