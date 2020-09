Tegenvaller: te weinig animo, dus geen glasvezel in kleine kernen Heusden

Delta Fiber Netwerk (DFN) en de gemeente Heusden overleggen over de vraag 'hoe nu verder'. Beide laten weten de kleine kernen erg graag te voorzien van glasvezel. ,,Maar we kunnen het op dit moment op geen enkele manier sluitend krijgen", aldus de woordvoerster van Delta Fiber Netwerk.

35 procent

Soms wordt een deel van een gebied als het ware uit het project gehaald, maar ook dat bood hier geen soelaas: het project bleef onrendabel. Als 35 procent van de adressen in de kleine kernen 'ja' zouden hebben gezegd tegen glasvezel, zou het zijn aangelegd.

Dat zou per dorp worden bekeken. Maar nergens in de Heusdense dorpen (alle kernen uitgezonderd Drunen, Heusden en Vlijmen-dorp) bleek de animo groot genoeg, waardoor het project in elk geval voorlopig niet van de grond komt.

Verschil met buitengebied

Dit terwijl het buitengebied in Heusden al enkele jaren glasvezel heeft en meestal tot grote tevredenheid van de gebruikers. Teresa Moriana van Delta Fiber Netwerk denkt dat de animo in het buitengebied sowieso groter is doordat mensen daar meer gewend zijn dat ze dingen zelf moeten regelen, én doordat ze daar heel slechte verbinding hadden.

,,Zeker ook agrariërs hebben een goede verbinding nodig. In de kernen voelen de mensen misschien de noodzaak minder." Misschien speelden corona en de vakantietijd ook een rol? ,,Ongetwijfeld, maar elders in Nederland haalden we in dezelfde tijd de percentages wel."

Herpt wel

Overigens krijgt Herpt wél glasvezel, dat wordt aangelegd door Midden-Brabant Glas. Die kreeg in enkele weken tijd, gelijktijdig met de campagne van DFN, wel genoeg aanmeldingen. Midden-BrabantGlas is een coöperatie die ook de glasvezel in het Heusdense buitengebied aanlegde.

Campagne Drunen

DFN en Heusden spraken af dat na de kleine kernen, Delta Fiber een actie zou opzetten in Drunen, Vlijmen-dorp en Heusden. De campagne in Drunen is inmiddels gestart. Als een kwart van de adressen die in aanmerking komt 'ja' zegt én een abonnement afsluit bij één van de vier deelnemende telecomaanbieders, dan legt Delta glasvezel tot in huis aan.

Als zich voor 14 december voldoende mensen aanmelden, is die aanleg gratis. Mensen moeten dan nog wel een abonnement afsluiten voor internet, bellen en/of televisie.

Iedereen die in aanmerking komt voor een aansluiting in Drunen krijgt een brief. Op de site van DFN kan ook een postcodecheck worden gedaan. Vandaag opent Delta een glasvezel informatiepunt aan de Hugo de Grootstraat 30.