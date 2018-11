Tekort in Waalwijk; woonruimte voor zeker 1200 arbeidsmigranten

Designvei­ling van leerproduc­ten van Hollandse koeien: ‘De manshoge vaas ging voor 2.000 euro de deur uit’

28 november WAALWIJK - De leren lamp en de leren stoel van Piet Hein Eek zijn nog te koop, maar wie interesse had in het fietszadel, de gedichtenbundel of de bal, ook allemaal van leer, heeft pech. De lederen artikelen die de afgelopen weken tentoon werden gesteld in de Rabobank in Waalwijk zijn bijna allemaal geveild. Ook de manshoge vaas, bekleed met vacht van een Schotse Hooglander, ging eruit. ,,Voor ruim 2.000 euro", vertelt initiatiefneemster Janine Caalders. ,,Een telefonisch bod.”