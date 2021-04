Teleurgestelde brief naar burgemeester: ‘Stemhokjes mochten wij niet leveren en foodtruck mag ook al niet’

Gomarus schrijft leerlingen brief na rel rond homoseksua­li­teit: ‘Jouw persoonlij­ke verhaal is veilig’

8 april De reformatorische middelbare school Gomarus in Gorinchem belooft in een brief aan leerlingen dat gesprekken met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk blijven. Alleen in ‘uitzonderlijke situaties’ worden ouders ingelicht. De school ligt onder vuur sinds oud-leerlingen uit de doeken deden hoe ellendig zij hun schooltijd hebben ervaren, als niet-hetero.