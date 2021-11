Teleurstelling bij critici GOL. ‘Maar wat moeten we anders dan ons erbij neerleggen’

Van Uijen is notoir tegenstander en criticus van de GOL-plannen in vooral de Baardwijkse Overlaat, het poldergebied tussen Waalwijk en Drunen. Hij zegt de uitspraak ten aanzien van de stikstofkwestie wel min of meer verwacht te hebben. Het oordeel van de Raad van State over de specifieke bezwaren van Van Gol naar Beter op de plannen, stellen hem echter teleur. ,,We hadden een wat meer kritische houding verwacht.” Van Gol naar Beter gaat de uitspraak van gisteren nog nader bekijken. ,,Misschien is de Raad van State nog zaken vergeten of zo.”

Volgens Van Uijen ligt er een afspraak met gedeputeerde Erik Ronnes, om na een uitspraak van de Raad van State met elkaar om tafel te gaan. ,,Misschien kunnen wij de provincie helpen bij het oplossen van de stikstofproblematiek, nu de provincie op dat terrein z’n huiswerk over moet doen.” Van Uijen zegt wel wat ideeën te hebben over hoe aanpassing van de plannen tot minder stikstofuitstoot kan leiden. Aanpassingen die aansluiten op de alternatieven die de stichting eerder aandroeg, maar door de provincie zijn afgewezen.

Spoorbruggen

Ook Anton van Tuyl van de Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen is ‘erg teleurgesteld’ in de uitspraak. ,,Al onze bezwaren zijn afgewezen. Je hebt altijd hoop dat de spoordijk in de Baardwijkse Overlaat niet afgegraven hoeft te woorden, of dat de natuur wordt gespaard. Maar als het anders is, dat moeten we ons daarbij neerleggen, ook al moeten we ons nog intern beraden.”

Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan in Vlijmen legt zich volgens voorzitter Leo Schmeits ‘gezien de status en deskundigheid van de Raad van State’ neer bij de afwijzing van de bezwaren. ,,We hopen dat we wat betreft de gevolgen van de nieuwe ontsluiting in Vlijmen-Oost ongelijk krijgen. En we zijn bereid constructief mee te denken over de verdere verkeersplannen in Vlijmen.”

Statenlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie/SGP) uit Nieuwendijk volgt de GOL-discussie al jaren van dichtbij en stemde in 2018 voor de plannen. Hij is niet verbaasd over de ‘stikstofuitspraak’. ,,We hebben Gedeputeerde Staten al heel vaak gewaarschuwd dat ze op dit punt nat gaan, door vast te blijven houden aan oude rekenmodellen. Dat heeft miljoenen gekost en tot vertraging geleid. Echt hun eigen verantwoordelijkheid.”

Vreugdenhil denkt overigens dat de provincie best tot een oplossing weet te komen om de stikstofuitstoot te compenseren. ,,Als tenminste de juiste rekenmethode wordt gevolg en wordt uitgegaan van de werkelijke effecten van het wegverkeer op natuurgebieden; en die berekeningen dus niet worden beperkt tot een grens van bijvoorbeeld 25 kilometer.”