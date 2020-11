Teleurstelling en kritiek, toekomstplan bieb valt niet goed

DRUNEN/VLIJMEN - Nee, bepaald geen klaterend applaus vanuit het gemeentehuis in Vlijmen voor het toekomstplan van de Heusdense bibliotheek. De gemeente heeft harde kritiek, zeker als het gaat over de visie op de huisvesting in Drunen. Het bestuur krijgt nieuw huiswerk.

Mocht het bestuur van de Openbare Bibliotheek Heusden de hoop hebben gehad dat z'n toekomstplan met gejuich zou worden begroet, dan kan die hoop in het laatje onder de ij van ijdel. In een stuk aan de gemeenteraad laat het college er geen misverstand over bestaan: we zijn zwaar teleurgesteld. ,,Het heeft minder opgeleverd dan gedacht", klinkt het diplomatiek uit de mond van wethouder Peter van Steen.

Het begint al met hoe het allemaal is verlopen. De politiek heeft er nooit een misverstand over laten bestaan: Heusden telt jaarlijks zo'n negen ton neer voor het bibliotheekwerk en wil daar iets voor terug hebben. De bieb werd gevraagd een toekomstplan te maken, waarbij Heusden een aantal duidelijke wensen meegaf.

Dat het met veertien maanden allemaal veel langer duurde dan gedacht, daar zijn misschien nog redenen voor stelt Van Steen. Dus vooruit. Hij had echter op z'n minst verwacht dat het bestuur hem onderweg zou bijpraten over welke kant het plan opging. Maar ondanks herhaaldelijk aandringen is de gemeente ‘niet betrokken geweest in de afwegingen'.

Volledig scherm Wethouder Peter van Steen (Gemeentebelangen) © Paul Engelkes/gemeente Heusden En dat steekt: ,,In een serieus partnerschap mag meer worden verwacht.” Dat de wethouder zich boos maakte, veranderde ook al niets aan de situatie.

Maar er is meer. De kritiek richt zich ook op wat het biebbestuur zegt over de huisvesting in met name Drunen. Het pand aan de Roosevelstraat (eigendom van de gemeente) is oud en duur in gebruik qua huur en energie. Een prima plek voor woningbouw. De gemeente gaf daarom aan de bieb mee dat serieus gekeken moest worden naar verhuizing naar cultureel centrum De Voorste Venne.

Maar volgens het college is dat niet gebeurd. Vandaar nu het dringende verzoek aan de besturen van de bieb en van De Voorste Venne om vóór 1 april met een ‘goed onderbouwd’ rapport te komen over huisvesting van de bieb in De Voorste Venne. Op voorhand gaat Heusden er al vanuit dat geen grootschalige verbouwing nodig is.

Het biebbestuur overigens vindt het gemeentehuis in Drunen het meest geschikte alternatief, maar Heusden ziet daar helemaal niks in; onder meer vanwege de hoge verbouwkosten. Hetzelfde geldt voor verbouwen/nieuwbouw van de bestaande bieb (in combinatie met woningen wellicht). ,,Op beide opties hadden we op voorhand nee gezegd", aldus Van Steen. ,,Als de bieb ons dus had betrokken, had het z'n tijd aan andere dingen kunnen besteden.”

De Heusdense politiek gaf bijna anderhalf jaar geleden óók aan dat in elke kern ‘een vorm van bibliotheekwerk’ moet komen. De bieb wil het echter houden bij de drie bestaande vestigingen in Drunen, Vlijmen en Oudheusden. Ook dat valt verkeerd.

Van Steen: ,,We willen dat het biebwerk voor álle inwoners beschikbaar is. Hoe precies, dat laten we aan de bibliotheek. Maar we zien geen enkele inspanning om bijvoorbeeld buurthuizen, scholen en desnoods woonkamers te gebruiken om de bieb dichterbij de mensen te brengen.”

Ook hier wil Heusden dat de bieb z'n huiswerk overdoet en een plan maakt voor een 'fijnmazig netwerk van servicepunten en schoolbibliotheken'. Extra huiswerk is volgens het college ook nodig om helder te krijgen hoe efficiënt de bibliotheek werkt. ,,Het mag dan goed gaan met de bieb, dat wil niet zeggen dat het ook voor minder dan negen ton kan", aldus Van Steen.

Het bibliotheekbestuur beraadt zich op een reactie, laat voorzitter Henk Willems desgevraagd weten. ,,We willen daar serieus mee omgaan en de sfeer zeker niet bemoeilijken. Maar er zijn best wat dingen te relativeren.”