Tennisvereniging Almkerk tijdelijk naar ijsbaan en golfpark

Generale repetitie van uitver­kocht bevrij­dings­con­cert in Drunen openge­steld

10:14 DRUNEN - Het Bevrijdingsconcert van zaterdag 2 november in De Voorste Venne in Drunen was zo snel uitverkocht dat de organisatie aan een groot aantal belangstellenden nee moest verkopen. Binnen een week waren alle kaarten besproken. Hoewel er veel verzoeken kwamen voor een extra concert was dat organisatorisch niet rond te krijgen. Daar is nu een mouw aan gepast; de generale repetitie die op 30 oktober plaatsvindt, wordt opengesteld voor publiek.