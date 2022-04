Tentjesfeest in Almkerk: ook Yoko Ono en John Lennon brengen een bezoek

De Sportlaan staat in het teken van de VOC, in een vijver ontbreekt zelfs een forse replica van een VOC-schip niet. In dezelfde wijk veel nostalgie, terug naar de jaren ‘60. Flower Power, John Lennon en Yoko Ono in Amsterdam en de introductie van de pil in 1960. Meer van deze tijd is de bijdrage van de buurt rond de Kerkstraat en het Kerkenlaantje. Gekozen is voor de ruimtevaart, astronauten en een ufo als het tentje van de buurt.