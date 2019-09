Terug van weggeweest, het Meisje aan de Fontein

Raadsleden Waalwijk zakkenvul­lers? ‘Verre van dat’

14:38 WAALWIJK - ‘Zakkenvullers. In de zorg hebben we het óók druk. Een klap in het gezicht van mensen die nauwelijks rond kunnen komen.’ De reacties op het bericht dat de raadsleden in Waalwijk zichzelf een ‘dertiende maand’ geven, zijn niet mals. Onterecht, vindt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.