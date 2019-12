The Throne is de kroon op vuurwerkshow Vlijmen

VLIJMEN - Vuurwerk-Vlijmen.nl hield zaterdagavond een vuurwerkshow van een halfuur. Alle nieuwe producten kwamen voorbij. The Throne is dé topper met zijn 333 schoten.

Zaterdagavond, iets over zevenen. Heel Vlijmen is gehuld in het donker. Heel Vlijmen? Nee, er is een kleine enclave op de hoek van de Vendreef en de Nassaulaan dat een halfuur lang de natuurwetten tart, veroorzaakt door Vuurwerk-Vlijmen.nl. Op een terrein naast hun bedrijf vliegen onder leiding van een pyrotechnicus vijftien verschillende soorten vuurwerk de lucht in.

Te beginnen met het goedkopere spul, zoals de familiekraker. En het eindigt met The Throne, een spektakestuk van jewelste. Alles wat vuurwerk zo mooi maakt komt bij elkaar in dit 25 kilo zware stuks vertier, dat maar liefst 333 schoten afvuurt. Dik drie minuten kunnen de paar duizend toeschouwers zich eraan vergapen. Kost een paar centen - 249,95 euro -, maar dan heb je ook wat. Tot slot, vanwege het vijftienjarig bestaan van Vuurwerk-Vlijmen.nl komt in een grande finale al dat fraais nog een keer voorbij. Het is een geweldig mooi gezicht, het applaus is na afloop echter maar dunnetjes.

Nieuwe producten

In september beginnen de voorbereidingen om afscheid te nemen van 2019 en 2020 feestelijk in te luiden. ,,Dan gaan we in Twello kijken naar een demoshow van de nieuwe producten die onze leverancier in zijn assortiment heeft", zegt Carolien van der Heijden, die samen met medewerker Geanne van Dommelen alles rondom de vuurwerkshow regelt. ,,Vijftien zijn er uitgezocht, die hebben we vanavond laten zien."

Een folder samenstellen, de website aanpassen, vergunningen aanvragen, verkeersregelaars en EHBO'ers charteren voor de show: het komt allemaal voorbij. Na de kerst komt de drukte op gang, uiteindelijk sluiten de medewerkers op 31 december om zes uur af. ,,Met vuurwerk, natuurlijk", zegt Geanne. ,,Weet je wat zo grappig is: iedereen die hier werkt, had eigenlijk niks met vuurwerk. Dat is veranderd. We vinden het zó leuk."

Onaangenaam knalvuurwerk

Dat kan zo zijn, toch ligt vuurwerk behoorlijk onder vuur. Uit enquêtes blijkt dat steeds meer Nederlanders er hun buik vol van hebben, vooral van al dat knalvuurwerk. Het klinkt steeds harder, trommelvliezen vinden het buitengewoon onaangenaam. Dus, zo wordt gesteld, verbied dat geknal. Een ander geluid: laat de gemeente een mooie vuurwerkshow regelen. ,,Ik snap die kritiek wel", zegt Van der Heijden. ,,Maar die komt vooral door dat illegale vuurwerk. Dat wordt steeds heftiger. Maar het vuurwerk overlaten aan de gemeentes is de oplossing niet. Daarvoor heb je pyrotechnici nodig. Die zijn er niet zo veel in Nederland, en die kunnen met Oud en Nieuw niet overal tegelijk zijn."