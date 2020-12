Theater De Leest start kaartverkoop nieuwe seizoen: ‘Hopelijk is het virus half januari sterk teruggedrongen’

Het klinkt misschien vreemd, begrijpt Sander Kopper, directeur van De Leest: starten met de verkoop van theaterkaartjes op het moment dat het land op slot gaat. ,,Maar we gaan het wel doen. De onzekerheid blijft, en we kunnen het niet blijven uitstellen. Het verkopen van kaarten voor een voorstelling heeft een aanloop nodig. Als we beginnen met verkopen als we straks weer open mogen, dan zijn we te laat.”

Geen zorgen

Bij de kaartverkoop gaat het theater uit van de 1,5 meter regel. Dat betekent voorstellingen met 135 in plaats van 500 bezoekers in de grote zaal. Mocht 30 het maximum worden, dan wordt de voorstelling een paar keer per avond gespeeld óf verplaatst. ,,Mensen hoeven zich in ieder geval geen zorgen te maken. Als een voorstelling helemaal niet door gaat, of ze kunnen niet op een nieuwe datum, dan krijgen ze hun geld terug.”

Bomvol programma

Volledig scherm Loes Lucas en Pierre Bokma spelen samen twaalf rollen in het toneelstuk Zoek! © Carel van Hees De Leest heeft voor de komende maanden een bomvol programma. Het programma dat al stond voordat corona zijn kop op stak, plus zo'n 50 verplaatsingen van de afgelopen maanden. Met namen als Freek de Jonge, Lavinia Meijer, Veldhuis & Kemper, Scapino Ballet, Ellen ten Damme, Loes Luca & Pierre Bokma en Jandino is Knopper dik tevreden. Of bezoekers ook zo enthousiast zijn, blijft nog even spannend. ,,De afgelopen maanden hebben we gezien dat mensen terughoudend waren, of de ontwikkelingen afwachtten en last minute een kaartje kochten. De laatste weken zagen we dat mensen weer makkelijker kwamen. Dat kan ook, mensen hoeven niet huiverig te zijn. De coronaregels worden in het theater streng nageleefd.”

Jubileumjaar

Een leuke tijd is het in ieder geval niet, zegt Knopper die het theater op dit moment eigenlijk wilde klaar maken voor een feestje. In 2021 bestaat De Leest 25 jaar. ,,We zouden nu eigenlijk bezig moeten zijn met het opzetten van een mooi jubileumprogramma, maar we zijn de laatste tijd vooral bezig geweest met alle verschuivingen.

Solidair met artiesten

Een hoop werk, toch gooit De Leest het theater open zodra het weer kan. ,,Sommige theaters beginnen niet aan voorstellingen voor maximaal dertig bezoekers en gooien de deur dicht. Wij doen dat niet, ook al verliezen we er geld op. Het is belangrijk om de artiesten iets te bieden. Als de artiesten en producenten omvallen hebben wij straks ook niets meer. We moeten solidair zijn met elkaar.”

Bezoekers van De Leest hoeven zich nog geen zorgen te maken, zegt Knopper. ,,Dit seizoen redden we het financieel gezien nog wel. Maar het wordt wel tijd dat het virus ophoudt.”