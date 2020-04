Theater De Leest vreest 1,5 meter-regel: ‘In zaal met 500 stoelen past straks nog 120 man’

Raad Altena heeft nog vragen bij verplaat­sen Aldi supermarkt in Werkendam

28 april WERKENDAM - Voor het college van B en W van Altena is een locatie aan de Werkina in Werkendam nog altijd de beste plek voor de vestiging van een nieuwe Aldi supermarkt. Wethouder Peter van der Ven (AL) vertelde dit tijdens een vergadering van de raad waarin het plan beeldvormend besproken werd. De winkel is daar ruimtelijk en planologisch volgens hem prima in te passen. Het laatste woord hierover is echter aan de raad. En die had, zo bleek, toch nog wel wat vragen bij het plan op deze plaats.