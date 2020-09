Theater mag dan zijn uitgesteld, Vlijmense stichting maakt wel lespakket over eenzaamheid

Het pakket voor groep 8 is klaar en zal dit schooljaar op vier basisscholen in Vlijmen, Haarsteeg en Nieuwkuijk starten: De Bussel, De Vijfhoeven, Lambertusschool en De Vlechter.

Geen theatervoorstelling, wel lespakket

De stichting zou dit jaar een grote theatervoorstelling in de open lucht houden, met als thema 'eenzaamheid'. Die voorstelling was onderdeel van een groter project, waarvan ook educatie onderdeel zou zijn. Corona gooide echter roet in het eten en de voorstelling is verschoven naar volgend jaar.

De ontwikkeling van een lesprogramma over eenzaamheid ging echter wel door. ,,We hebben mensen met een onderwijsachtergrond vanuit onze eigen achterban ingeschakeld en overleg gehad met scholen. Er bleek weinig aanbod aan lespakketten over eenzaamheid", licht voorzitter Jeroen van den Bosch van de stichting toe.

Wat kun je doen tegen eenzaamheid

Het lesprogramma stelt drie vragen centraal: 'wat is eenzaamheid?', 'hoe herken je eenzaamheid?'en 'wat kun je er zelf aan doen?' ,,En dan niet alleen bij ouderen, maar ook bij jezelf. Want eenzaamheid komt in alle leeftijdscategorieën voor. Kinderen die op de basisschool zitten hebben daar de afgelopen maanden door corona misschien ook wel iets van gemerkt.”

De programma's voor de middenbouw en de onderbouw worden nu verder uitgewerkt. Het lesmateriaal bestaat uit activiteiten, liedjes, dansjes en filmpjes. Stichting Evenementen Vlijmen betaalt de kosten, de scholen alleen reproductiekosten.