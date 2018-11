WOUDRICHEM - Theaterhoppen in Woudrichem. Het is eigenlijk niet meer weg te denken. Het hoort bij de vele culturele activiteiten die in de vesting plaatsvinden. Dit jaar wordt het voor de vijfde keer gehouden. En dat is reden om, voordat er gehopt gaat worden, bij stil te staan. Een korte terugblik op de start van Eric Schopman.

Cultuur is in Nederland soms lastig om voor het voetlicht te brengen, vertelt hij. Nou, in Woudrichem lukt dat aardig. Onder andere met dit format. “En dat werkt als ik naar de belangstelling kijk”, zegt wethouder Paula Jorritsma die met haar collega John Bakker van Werkendam mee hopt.

Over vier locaties verdeeld is het te doen deze zaterdagavond. Het is steeds weer spannend welke locaties het zijn en wat daar geboden wordt. Over een aantal groepen verdeeld verspreiden de hoppers zich over het vestingstadje. Op zich is dat al cultuur snuiven. De eerste locatie die we aandoen is een monumentaal pand aan de Hoogstraat. Daar verrassen Anne en Lisa met absurdistisch cabaret bij de open haard. De bezoeker kijkt en luistert niet alleen, maar wordt er in betrokken.

Heel anders is de volgende stop, in een boekwinkel. Klassieke muziek, zang door Igor Bogaert, begeleid door een toetsenist. Heel leuk, herkenbaar ook, is het optreden van Lida Hagenaars en Jacky van der Vleuten van toneelgroep YrroS!. Het laatste optreden is in een pand aan de Rijkswal waar Bart en Joran trakteren op, zoals ze zeggen ‘droevige deuntjes.” Ondanks dat is het een mooie afsluiting van weer een avondje hoppen. Een avond vol verrassingen en variatie. “En dat het zo’n succes zou worden had ik niet verwacht”, zegt initiatiefneemster Mirjam van den Bogaard.