Theaters, bioscopen open voor 30 man: hebben we daar iets aan?

Sander Knopper, directeur De Leest in Waalwijk: ,,Het theater niet. En films draaien met zulke aantallen is ook niet winstgevend. Maar we gaan kijken wat we kunnen. Vanaf 1 juli mogen er 100 mensen binnen, dat is al iets beter, maar dan is het seizoen eigenlijk al voorbij. En bovendien zitten we dan midden in de werkzaamheden. Deze zomer krijgen we en nieuwe trekkenwand. Producenten gaan meedenken. Misschien is het mogelijk om meer voorstellingen te geven op een dag, waardoor het toch interessant is om naar Waalwijk te komen. Maar dat moeten artiesten ook willen. Feit is dat er een lichtpuntje is. Aan deze versoepelingen hebben we nog niet veel, maar als de corona-cijfers afnemen, zullen er meer versoepelingen volgen.”