Theo Meijboom (SGP Altena): ‘Ik heb ook de haatmails beantwoord’

ZOMERSERIE: IK EN MIJN VOERTUIG Maran ‘Dafmeneer’ Staal heeft een auto ‘met een hoog knuffelge­hal­te’

22 september Sleeuwijk - Toen hij nog actief was op Twitter was Maran Staal (27) te vinden als ‘Dafmeneer’. Zo verknocht was hij aan het merk. Die liefde voor die auto's is eigenlijk alleen maar groter geworden.