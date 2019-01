Therapeutisch wandelen door duinen voor mensen van wie partner is overleden

WAALWIJK - Voor de ene deelnemer is het nog vers, de ander verloor zijn of haar levenspartner een aantal jaar geleden. Wandelcyclus de vier jaargetijden brengt deze mensen samen.

Op de parkeerplaats van het voormalige zwembad Hoefsven verzamelen vijfenveertig deelnemers zich deze ochtend. Een wandeling van zo'n zeven kilometer hebben zij voor de boeg, met een koffie- en theestop bij de Roestelberg. Nelly (70), Jacqueline (76) wandelen voor het eerst mee. Beiden vinden vanaf het begin van de route aansluiting bij Marijke (73). ,,Het is wel een beetje vreemd om met zo'n grote groep onbekenden te wandelen", bekent Nelly. ,,Ik liep al vlug samen met Jacqueline en Marijke en we raakten aan de praat."

Heftige periode

Alle drie verloren zij hun man in de afgelopen maanden. Een heftige periode, maar de dames zeggen stellig dat je zo snel mogelijk weer aan de gang moet na het verlies. ,,Je valt in een zwart gat, maar ik ben de week na de uitvaart al naar de Jeu de Boulesclub gegaan omdat ik niet bij de pakken wilde neerzitten", vertelt Nelly.

Deelname aan de Wandelcyclus is niet alleen een goede afleiding, maar ook een manier om ervaringen te delen. ,,Ik probeer ervoor te zorgen dat ik altijd wat te doen heb op zondag", tipt Marijke aan haar wandelmaatjes. ,,Ik hoef niet de hele dag onder de pannen te zijn, maar een dagdeel bijvoorbeeld is al fijn. Anders zit je de hele zondag alleen."

Sociaal aspect

Rouw- en verliesbegeleider Marinette van Spaandonk beaamt de tip van Marijke. ,,Het sociale aspect van de wandeling is van groot belang. Het is onze bedoeling dat deelnemers hun verhaal kwijt kunnen, maar ook onder de mensen blijven." Tijdens de wandeltocht spreekt Van Spaandonk ook met hen. ,,Ik hoor het verhaal aan en bied soms handvatten aan die kunnen helpen tijdens het rouwproces. Door dit te doen als we wandelen, praat het ook makkelijker. Je hoeft elkaar niet aan te kijken, daar komen vaak de beste gesprekken door opgang. Het werkt dus ook therapeutisch."

Een van de andere begeleiders sloot vier jaar geleden als weduwnaar aan bij een van de eerste wandelingen. Dick Notenboom (65) uit Kaatsheuvel verloor in 2015 zijn vrouw en heeft acht keer meegelopen. ,,Toen ik aangaf bij Marinette dat ik ermee zou stoppen omdat ik het voor mijn rouwproces niet meer nodig had, bleek ook een van de begeleiders te stoppen. Uiteindelijk heb ik dat plekje opgevuld."

Verdriet delen

Notenboom vindt het fijn dat je tijdens de wandelingen je verdriet kan delen met anderen. ,,Je herkent dingen bij elkaar, maar je komt er ook achter dat ieder rouwproces uniek is. Ik ben in het begin bang geweest dat ik de stem van mijn vrouw zou vergeten. Sommige deelnemers hadden dat ook, sommigen niet. Door daarover te praten kom je erachter dat je niet de enige bent."

Als de groep op de helft is van de wandeling, neemt het even pauze met koffie en thee. Wil van der Meer (61) neemt al sinds de eerste keer, nu vier jaar geleden, deel aan de Wandelcyclus. Zes jaar geleden overleed haar man na een lang ziekbed. ,,Het is een prettige zondagochtend activiteit." Dat is volgens haar en meerdere deelnemers de rotste dag van de week. ,,Doordeweeks alleen op de fiets ergens naartoe gaan is niet zo erg. Dat doen er zoveel. In het weekend trekken de stelletjes en echtparen er samen op uit en word je met je verlies geconfronteerd", legt zij uit. ,,Je leven draait compleet om als je je partner verliest. De vanzelfsprekendheid is weg, zomaar even aanspraak thuis heb je niet meer. Dat moet je dan zelf gaan opzoeken. Deze wandelingen zijn een fijne manier om in contact te komen met anderen."

De wandelingen vinden een keer per jaargetijde plaats. ,,Na verlies komt rouw, een proces van loslaten dat tijd nodig heeft", legt Van Spaandonk uit. ,,De natuur met haar seizoenen spiegelt ons leven: lente, zomer, herfst en winter. Na iedere winter begint opnieuw een lente. Ook wij draaien mee in dat levenswiel. Tijdens het wandelen kunnen we dit bewust ervaren. Dat loopt vaak synchroon met hoe je je voelt." Deelneemster Van der Meer is het daarmee eens. ,,Voor mijn gevoel stond de wereld stil toen mijn man overleed. Te zien dat de natuur per seizoen verandert en het leven dus doorgaat, was en is bevorderlijk voor mijn rouwproces."