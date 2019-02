Thorbeckelaan blijft een van de mooiste bomenlanen van Waalwijk, slechts enkele platanen moeten plat

‘Bekekt 't mer’ nieuw Kaatsheu­vels dialect­boek in woord en beeld

8 februari KAATSHEUVEL - Goa mar gaauw speule in de spultuin van du’n Efteling, dan vervilde oe eige nie. Zeggen ze in ‘de Kètsheuvel'. Vertaling eigenlijk overbodig, maar toch: Ga maar spelen in de speeltuin van de Efteling, dan verveel je je niet.