Thuiskomst Maarten van der Weijden in Waspik: ‘Ik hoop dat we hem te zien krijgen’

Of je naar het huis van Maarten van der Weijden (38) de A59 of de Waspiksedijk neemt maakt niet uit, want vlaggen en spandoeken wijzen je de weg. De route naar de woonplaats van de zwemheld is feestelijk versierd. 'We zorgen voor een passend onthaal voor deze geweldige prestatie'.

,,Het leeft enorm in het dorp. Iedereen heeft het erover en op appgroepen van de buurt en familie is Maarten het gesprek van de dag", vertelt Angeliek van Loon uit Waspik. ,,Hij woont pas een paar jaar in het dorp, maar hij hoort er gewoon bij. Het is een heel aardige man en iedereen is trots op hem."



Met zijn zwemtocht heeft Van der Weijden ruim 3,9 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek. Van Loon heeft alles live gevolgd op televisie. ,,Je hoopt zo dat het hem gaat lukken.” Deze middag komt de voormalig Olympisch kampioen aan in zijn woonplaats en wacht hem een feestelijk onthaal van zijn dorpsgenoten.

Van Loon: ,,Vorig jaar viel het iets tegen. Toen hadden we ook het hele dorp versierd, maar was de huldiging in Waalwijk. Hij kwam in een geblindeerd busje voorbijgereden. Ik begrijp wel dat een huldiging in dit kleine dorp lastig is om te organiseren. Maar als het weer in Waalwijk is, dan hoop ik wel dat hier ook iets gedaan wordt en we hem te zien krijgen.”

‘Huis moet er netjes bijliggen’

Het huis van Van der Weijden is niet te missen. Gekleurde vlaggetjes sieren om het hek, grote Nederlandse vlaggen en bossen bloemen blokkeren zijn voordeur. De voortuin wordt ondertussen fanatiek opgeknapt door buurtgenoot Wim Wagemakers.

Buurtgenoot Wim Wagemakers harkt de tuin van Maarten van der Weijden in Waspik.

,,Dat moet ook wel. Vorige week is de schuur aan de overkant afgebrand nadat de bliksem was ingeslagen. Nu ligt er overal verbrand stro. Ik ben alles aan het wegharken wat in zijn tuin is gewaaid.” Als Wagemakers klaar is met dit klusje, gaat hij verder met het onkruid. ,,Er komt vast veel media kijken vanmiddag. Dan moet zijn huis er wel een beetje netjes bijliggen.”

Dit beaamt straatgenoot Mart de Rooij. Hij zet even de groene kliko aan de straat. ,,Die zit helemaal vol en blijft anders weer twee weken staan.” Hij woont twee huizen verderop, maar helpt het gezin van Van der Weijden regelmatig.

‘Verwacht dat het bedrag stijgt’

Beide heren hebben Van der Weijden continu gevolgd op televisie. Wagemakers: ,,Ik had omroep Friesland non stop aanstaan. Ik wilde hem zien slagen. Maandagochtend oogde hij nog fit. Toen wist ik dat het hem ging lukken. Ik verwacht dat het bedrag nog wel hoger gaat worden. Maar goed ook, want het is een verschrikkelijke ziekte.”

Zelfs heeft Wagemakers een zus en een schoonzus verloren aan kanker. Ook De Rooij heeft de ziekte van dichtbij meegemaakt. De Rooij: ,,Het is verschrikkelijk om mee te maken. Dat Maarten zich hiervoor inzet is heel bijzonder. Hij kan het verschil maken.”

Ze zijn dan ook beide vriend van de Maarten van der Weijden foundation. Wagemakers: ,,Veel geld heb ik niet, maar ik heb wel iets gedoneerd. En daarnaast zorgen wij vandaag voor een passend onthaal voor deze grote prestatie.”

Tijdstip onthaal

Volgens zijn dokter Marco Blanker gaat alles goed met hem. ,,Hij heeft een goede nacht gemaakt, maar zal de komende dagen nog wel moeten bijkomen en veel slapen. Een volledig herstel heeft tijd nodig.” Vanmiddag komt Van der Weijden aan in Waspik. Het tijdstip is nog niet bekend.

Dat er een mooi onthaal staat te wachten is duidelijk. Buurtgenoot Jos Langermans: ,,We zijn nog niet klaar met versieren hoor! Helaas is de feestwinkel dicht. Hopelijk hebben de supermarkten nog genoeg ballonnen en slingers op voorraad.”