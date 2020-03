Thuiszorgorganisatie Het Zorgpunt failliet: 105 cliënten in onder meer Waalwijk en Den Bosch

Toch nog optocht in Schoenlap­per­slaand: ook deelnemers van buiten mogen meedoen

15:57 WAALWIJK - Voor wie nog niet genoeg heeft van carnaval: in Waalwijk is er zaterdag een optocht. De optocht van Schoenlapperslaand, eerder nog uitgesteld vanwege de storm, gaat alsnog door en is nu ook opengesteld voor deelnemers van buiten.