Tiemstra biedt oud-wethouder Brekelmans excuses aan

WAALWIJK - SGP-fractievoorzitter Richard Tiemstra heeft in het openbaar zijn excuses aangeboden aan oud--wethouder Hans Brekelmans. Het is volgens hem nooit de bedoeling geweest om hem in diskrediet te brengen.

Sjors Slaats (GroenLinksaf) vond de excuses niet ver genoeg gaan. ,,U had de verontschuldigingen moeten aanbieden aan de hele gemeenteraad en inwoners van Waalwijk. ,,Het debat was bewust vervuild.”

Woest

Het zijn de naweeën van de felle politieke discussie over de nieuwe wijk Akkerlanen in Waalwijk. Daar werd teruggeblikt op de coalitie-onderhandelingen in 2018, waarbij dit onderwerp een belangrijke rol speelde.

Brekelmans die in de tijd formateur was, reageerde woest op het kritische betoog van SGP-voorman Richard Tiemstra. Volgens hem werd in een openbare vergadering ten onrechte de indruk gewekt dat destijds gewerkt is met niet goedgekeurde verslagen. Wat hem stak, is dat hij zich niet kon verdedigen.

Quote Ik betreur het als een ander beeld is ontstaan. Dat is niet fair Richard Tiemstra, SGP-raadslid Waalwijk

Zijn roep om excuses vond dus gehoor bij Tiemstra. In een speciale verklaring in de gemeenteraad benadrukte hij dat de verslagen correct waren, met een goede weergave van de SGP-standpunten. ,,Ik betreur het als een ander beeld is ontstaan. Dat is niet fair.”