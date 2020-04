Tien lintjes in gemeente Waalwijk: koninklijke lof voor grote inzet

WAALWIJK - Zes inwoners uit Waalwijk, twee uit Sprang-Capelle en twee uit Waspik zijn vrijdag koninklijk onderscheiden. Allen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege de coronacrisis kon burgemeester Nol Kleijngeld de onderscheidingen niet persoonlijk opspelden. De decorandi, onder wie een echtpaar, werden verrast via een videogesprek.

Mevrouw Gerrie Langerwerf-Kuijsters (64) uit Waspik kreeg een lintje vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerk. Langerwerf was 17 jaar bestuurslid van gymnastiekvereniging Quickly en 14 jaar jurylid bij turnen op hoog niveau. Langerwerf was redactielid voor het kerkblad Samen, schreef columns voor het kerkblad St. Jan de Doper en is nu alweer 12 jaar secretaris bij de Koninklijke Harmonie Volksvlijt & Volksvermaak.

Ad de Klijn (64), ook uit Waspik, werd onderscheiden vanwege onder meer zijn grote muzikale inzet. De koster van de Bartholomeuskerk is dirigent van maar liefst zes koren. Van het seniorenorkest Entre-Nous zelfs al 35 jaar. Daarnaast is De Klijn sinds 1994 mantelzorger voor zijn tante.

Erick de Roon (69) uit Sprang-Capelle werd bedankt voor zijn inzet voor sport en cultuur. De Roon is al 46 jaar actief bij voetbalvereniging NEO’25, als elftalleider, in het jeugdbestuur en later in het algemeen bestuur. Daarnaast is De Roon al 37 jaar penningmeester van toneelvereniging ‘t Centrum.

Volledig scherm © Jeroen de Jong / Beeld Werkt

Ook Waalwijker Ad Bertens (69) werd verrast met een koninklijke onderscheiding. Bertens is sinds 2004 secretaris en penningmeester van een bewonerscommissie. Ook bij activiteiten bij het appartementencomplex kunnen ze altijd op Bertens rekenen. Daarnaast was de Waalwijker vijf jaar als vrijwilliger actief op de buurtbus.

Marcel Wagemakers (65) uit Sprang-Capelle is goud waard voor S.V. Capelle. Wagemakers is al een dikke veertig jaar als bestuurslid verantwoordelijk voor onder meer de ledenadministratie en contributie. Hij is elftalleider geweest en doet tegenwoordig ook dienst als clubfotograaf. Daarnaast is Wagemakers binnen de Hervormde gemeente van Sprang al jarenlang lid van de commissie Advies en Bijstand ter ondersteuning aan het College Kerkrentmeesters.

Het echtpaar Jan en Annemieke van Dijk uit Waalwijk wachtte een dubbele verrassing. Zij werden allebei onderscheiden. Jan van Dijk (59) is vanaf 1977 bestuurslid van Show- and Marchingband Cornu Copiae Waalwijk. Naast muzikant, instructeur, is Van Dijk voorzitter van Jong Cornu Copiae, de jeugdafdeling die hij heeft opgericht. Sinds 1977 is Van Dijk lid van Belastingservice en werkgroep FNV Academie. En sinds 2000 zit de Waalwijker ook in de politiek. Hij is ondersteuner en fractievolger bij Gemeentebelangen, nu LokaalBelang.

Annemieke Van Dijk-Sperber (56) is zo’n beetje alles geweest bij de Jeugdgroep Eerste Waalwijkse Majorettekorps. Vanaf 1975 tot en met 2014 was ze instructrice, bestuurslid, secretaris, voorzitter en penningmeester. Nu nog steeds is ze actief bij Show- and Marchingband Cornu Copiae Waalwijk (CCW), bij de muziekfeesten, taptoes, fondswerving en evenementen van CCW. Daarnaast zet de Waalwijkse zich in als bestuurslid en penningmeester voor de stichting Fondswerving Hospice Francinus de Wind.

Jo van Laarhoven-Van Daelen (76) uit Waalwijk kreeg haar onderscheiding dankzij het werk wat ze verzet voor het Parkpaviljoen. Al 41 jaar is ze daar vrijwilligster en gastvrouw. De Waalwijkse begeleidde de knutselclub in Buurthuis Bloemenoord, zat als bestuurslid in de ouderraad van Scholengemeenschap De Overlaat, en is nog steeds vrijwilligster voor de Nederlandse Vereniging Voor Huisvrouwen. Ook maakt Van Laarhoven zich sterk voor een dementievriendelijke gemeente.

Gerard Corveleijn (70) uit Waalwijk is al veertig jaar actief bij ‘zijn’ club WSC. Eerst als jeugdleider, hoofdleider en lid van de jeugdcommissie. Daarna als lid van het hoofdbestuur en toezichthouder van de sportaccommodatie. Corvelijn die ook de clubbladen bezorgt, is daarnaast ook vrijwilliger bij het Buurtpreventieteam Laageind-Noord, De Hoef en Het Kabinet in Waalwijk.