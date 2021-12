Tiental woningen ontruimd door gaslek in Nieuwkuijk

Identiteit zit voor Sophie vanbinnen: ‘Ik heb ook geprobeerd erbij te horen, maar werd er niet gelukkig van’

WAALWIJK - Acht leerlingen van het Willem van Oranje College maakten in het kader van het Grayson Perryprogramma een kunstwerk over identiteit. Via Zoom werd de creatie van Sophie van de Sande gepresenteerd aan zeven scholen in Nederland en Groot-Brittannië. En aan de Britse kunstenaar. ,,Wat zit er van jezelf in dit kunstwerk, Sophie?”

14 december