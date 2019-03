Gouden Dans: deelnemers op leeftijd zetten voorstel­ling op de planken van Theater De Leest

5 maart WAALWIJK - Theater De Leest in Waalwijk doet mee met de Gouden Dans, een initiatief voor mensen op leeftijd die graag willen dansen. Deelnemers worden in vier maanden tijd, onder leiding van een choreograaf, klaargestoomd voor een dansvoorstelling in het theater. Iedereen kan meedoen, zo laat De Leest weten. Ook mensen die nog nooit hebben gedanst of minder vlot ter been zijn.