Tientallen mensen demonstreren in Woudrichem met fakkels tegen coronaregels

Waalwijkse krant maakt verkiezin­gen voor iedereen begrijpe­lijk: ‘weg met de moeilijke woorden’

14 maart WAALWIJK - Jezelf een weg banen door het oerwoud van verkiezingsprogramma's van politieke partijen is niet makkelijk en al helemaal niet als je niet zo goed kunt lezen en schrijven. Voor al die mensen heeft het Taalhuis in Waalwijk de verkiezingskrant uitgegeven. Oftewel; verkiezingsprogramma's in eenvoudige taal. Het doel: zorgen dat er meer mensen naar de stembus gaan.