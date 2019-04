Ties (14) uit Waalwijk wil de wereld over varen met School at Sea

Toen zijn moeder hem een krantenartikel over School at Sea liet zien, twijfelde Ties Schoenmakers (14) geen moment. ,,Ik wil mezelf op deze manier ontwikkelen, ik weet nog helemaal niet wat ik na de havo wil gaan doen.” De 36 leerlingen die meedoen aan dit programma leren een hoop over de wereld en andere culturen. ,,We moeten zelfs een keer een solo tocht over land maken en overnachten bij de lokale bevolking!” Er worden Spaanse lessen gegeven om het de tieners iets makkelijker te maken.