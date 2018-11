Tijdelijk onderdak: St. Jan voor drie maanden in hal gemeentehuis

1.40 meter lang is de maquette, 1.30 meter breed. Uitgevoerd in piepschuim en bedekt met echt leer. Patrick Grootswagers, lid van de Stichting Vrienden van de St. Jan, spotte het kunstwerk onlangs op Marktplaats. Aanbieder architectenbureau Staal Christensen uit Eindhoven, die de maquette ooit maakte voor Waalwijk, wilde van het ding af. Het bureau gaat verhuizen en heeft er geen plek meer voor. Grootswagers mocht de kerk gratis komen ophalen. Graag zelfs, anders zou de maquette de container in gaan.

Tijdelijke oplossing

Een plek vinden voor de maquette blijkt echter ook voor de stichting niet makkelijk. Het kunstwerk is zo groot dat er zelfs in de echte St. Jan eigenlijk geen goede plek voor is, zo zei voorzitter Ad van Heesbeen van de stichting al eerder. Na een gesprek met wethouder John van den Hoven is er in ieder geval een tijdelijke oplossing. De komende drie maanden mag de kerk in de hal van het gemeentehuis staan. Wat er daarna met de maquette gebeurt, is nog afwachten, aldus een woordvoerder. ,,Dat ei is nog niet gelegd.”