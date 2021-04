Tijdens lockdown toch buitenshuis blokken voor het eindexamen: de bieb blijkt een uitkomst

WOUDRICHEM - Lockdown. De muren komen op ons af en thuis werken én voor de kinderen zorgen leidt nog al eens tot ‘balansproblemen’. Eindexamenleerlingen hebben het op dit moment ook niet gemakkelijk: even goed blokken voor de toetsen in een huis vol mensen kan tot concentratieproblemen leiden. De bieb in Woudrichem biedt uitkomst.

Jongeren in Altena kunnen namelijk thuis de deur achter zich dichttrekken en naar de bibliotheek in Woudrichem komen. Daar zijn ze vanaf nu welkom om tijdens de lockdown te studeren. De 6 werkplekken zijn coronaproof en zijn van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur beschikbaar. Reserveren is verplicht.

De studieplekken zijn in overleg met de veiligheidscoördinator van de gemeente ingericht voor inwoners tot 28 jaar. Het is de bedoeling dat ze hun eigen apparatuur meenemen, maar de bieb in gebouw De Werf heeft drie publieke computers die kunnen worden gebruikt.

Omdat de bibliotheek zelf is gesloten, moet er worden aangebeld. Ook moeten studenten een legitimatiebewijs meebrengen. Het dragen van een mondkapje is bovendien verplicht. Na afloop van elk bezoek desinfecteren medewerkers van de bibliotheek de werkplek en de publieke computers.

Handschoenen

Een werkplek is voor maximaal 4 uur te gebruiken. Werkbenodigdheden mogen niet worden gedeeld en er moet anderhalve meter in acht worden genomen. Bij het gebruik van de printer dienen handschoenen te worden gedragen. Koffie en thee zijn verkrijgbaar. ,,We zijn heel blij met deze mogelijkheid’’, zegt directeur Marian van der Wal van Bibliotheek CultuurPuntAltena. ,,Het voelt als een eerste stap naar weer open gaan en de behoefte onder studenten is groot.’’

Dat bleek ook al uit resultaten van een onderzoek van jongerenraad Going4Altena. Die hield onlangs een enquête onder de jeugd in de gemeente, waarin onder meer werd gevraagd of er voldoende voorzieningen voor ze zijn. Werk- en studieplekken werden node gemist.