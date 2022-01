Tik op vingers burgemeester Heusden: ‘Vergunning voor Kermisproloog-afsluiting geen fair play’

Gevolg daarvan was dat mensen ‘redelijkerwijs’ geen bezwaar konden maken tegen de vergunning voor dat evenement. Dat moet anders, stelt de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Heusden. Van Hees snapt de kritische noot van de commissie heel goed, laat haar woordvoerder desgevraagd weten. Ze reageert daarmee op een oproep van die commissie om voortaan eerder een vergunning te verlenen en het besluit eerder te publiceren.

Ontheffing voor geluid

Volledig scherm Willemijn van Hees, burgemeester van Heusden. © Jan Zandee Wat was er aan de hand? Op 26 augustus vorig jaar vroeg Dorpscafé De Steeg een vergunning aan voor de Kermisproloog Afsluiting op 4 september. Het ging daarbij met name om een ontheffing voor geluid.

Van Hees verleende de vergunning een paar dagen later, op 31 augustus. Dat was dus vier dagen voor het evenement zou plaatshebben. Een inwoner van Haarsteeg maakte op 7 september bezwaar tegen de verleende vergunning, maar dat kwam als mosterd na de maaltijd: het evenement was immers al voorbij. Om die reden vindt de bezwarencommissie dat de bezwaarmaker geen belanghebbende (meer) is in deze kwestie. Dat betekent dat niet inhoudelijk naar zijn of haar bezwaar is gekeken.

Tik op vingers

Maar de commissie is wel kritisch over de procedure die Van Hees heeft gevolgd. Door vier dagen voor het evenement een vergunning te verlenen ontneem je mensen in feite de kans bezwaar te maken, vindt de commissie. Dat is in strijd met de regels van fair play. Vandaar de oproep aan het adres van Van Hees om zich voortaan ‘extra in te spannen’ om tijdig een vergunning te verlenen en die te publiceren. Niet alleen in het belang van omwonenden, ook met het oog op de rechtszekerheid van organisatoren, aldus de commissie.

De commissie wijst erop dat de Algemeen Plaatselijke Verordening Van Hees de mogelijkheid biedt een aanvraag niet te behandelen, als die aanvraag wordt ingediend minder dan drie weken voor het evenement staat gepland.

Van Hees laat via haar woordvoerder nog weten dat tegen vergunningen voor dergelijke dorpsevenementen vrijwel nooit bezwaar wordt gemaakt. ,,Er spelen ook altijd meer belangen en die proberen we zo goed mogelijk tegen elkaar af te wegen. Een afweging is dat in coronatijd al veel moest worden afgelast. Uiteraard kijken we altijd goed naar de procedures, we geven richting organisatoren ook altijd aan 'wees op tijd'. Maar er kunnen maatschappelijke belangen zijn om iets toch door te laten gaan.”