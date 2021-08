Tineke en Bieni adopteren de volwassen Ilse (24) en mogen haar na jarenlang gevecht nu écht hun dochter noemen

De piste van circus Barani is weer gevuld, en dat is een klein wonder

5 augustus DRUNEN - De tenten van Circus Barani staan in Drunen. Op dezelfde plek als waar ruim anderhalf jaar geleden de ellende begon. Eindelijk weer voorstellingen voor het circus dat een ongekend moeilijke tijd kende. Geen optredens, minimale overheidssteun en geen inkomsten. Er was niet veel te lachen voor de familie Zinnecker. Toch bestaat het circus nog. ,,We hebben heel zuinig geleefd.”