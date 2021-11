Tip Waalwijk zoekt inwoners met een mening: ‘Wij zijn een écht onafhankelijk panel’

WAALWIJK - Waalwijkers krijgen de kans om hun mening te geven over allerlei zaken die in hun gemeente spelen. Er komt een onafhankelijk burgerpanel: Tip Waalwijk. Wie mee wil denken, kan zich binnenkort aanmelden.

Je hoort het vaak. Wordt er wel genoeg naar de inwoners geluisterd? Het blijkt echter nog niet zo eenvoudig om mensen bij plannen te betrekken. Veel gemeenten worstelen daarmee.

Tip Waalwijk is een initiatief van het onderzoeksbureau Toponderzoek uit Horst. In zo'n zeventig gemeenten zijn al van dit soort onafhankelijke burgerpanels actief.

,,We willen weten wat er in de gemeenschap leeft", stelt Martijn Hulsen van Toponderzoek. ,,Het gaat om actuele, lokale onderwerpen. Van bijvoorbeeld evenementen tot groen- en afvalbeleid. We houden zelf de actualiteit in de gaten, maar gemeente, bedrijven of instanties kunnen ook eigen onderwerpen aandragen.”

Om de één a twee maanden wil Toponderzoek de meningen peilen over een bepaald onderwerp. Dat gebeurt digitaal via vragenlijsten en enquêtes. ,,Het gaat niet om opiniepeilingen", benadrukt Hulsen. ,,We zijn op zoek naar tips hoe iets anders of beter kan. Het moet Waalwijk een stukje mooier maken.” Het is een onafhankelijk panel, maar gemeenten kunnen tegen betaling wel vragen uitzetten.

Maar niet alleen de gemeente moet iets aan de uitkomsten hebben, ook andere partijen zoals bijvoorbeeld ondernemers kunnen er hun voordeel mee doen. Is er behoefte aan een kerstmarkt, is het bedrijventerrein wel toegankelijk genoeg, om maar wat vragen op te werpen.

Alle bijna 50.000 inwoners van de gemeente Waalwijk mogen zich bij het panel aansluiten. De kans dat dat gebeurt, is zeer klein. ,,Het is in ieder geval belangrijk dat alle doelgroepen vertegenwoordigd zijn. Als het nodig is, kunnen we ook gericht werven via sociale media of flyers.” De website van Tip Waalwijk gaat deze maand nog de lucht in.

Sprekend Waalwijk

De gemeente heeft zelf overigens al een bewonerspanel: Sprekend Waalwijk. Ze neemt de kosten daarvan voor haar rekening. De 1.000 leden krijgen drie keer per jaar vragen voorgelegd over actuele onderwerpen. De gemeente kiest de onderwerpen, en neemt die uitkomsten mee bij haar plannenmakerij.

,,Maar dat is echt iets anders", meent Hulsen. ,,Ons panel is niet van de gemeente, maar van de gemeenschap. De onderwerpkeuze zal ook anders zijn. Wij zijn, zoals gezegd, echt onafhankelijk.”

Het bewonerspanel Sprekend Waalwijk blijft voorlopig nog bestaan, maar verdwijnt als Tip Waalwijk zich echt bewezen heeft.