Tóch bedrijfshallen op weiland Heesbeen, maar wel een stuk kleiner

HEESBEEN - Het wordt allemaal kleinschaliger, maar aan de noordkant van het Verdoornterrein in Heesbeen kunnen bedrijven komen. Wat in de toekomst met de rest van het terrein gaat gebeuren is nog onduidelijk. Woningbouw blijft in principe mogelijk.

Heusden is eigenaar van de grond en wil twee stukken ervan verkopen. Het gaat om percelen van 1.650 en 2.370 vierkante meter, in de noordelijke punt van het terrein dat ligt ingeklemd tussen Industrieweg, Voorstraat en de Heesbeenseweg. De stukken mogen slechts gedeeltelijk worden bebouwd: bijna 1.300 vierkante meter en ruim 1.500. Volgens wethouder Thom Blankers staat één ondernemer al te popelen om te mogen beginnen en is voor het andere stuk serieuze belangstelling.

Veel discussie

Over de toekomst van het terrein is al veel gediscussieerd. Heusden kocht het agrarisch bedrijf eind jaren negentig voor 1,4 miljoen gulden van de familie Verdoorn. Het leek een ideale plek voor woningbouw en in 2009 lagen dan ook plannen op tafel om er zo'n veertig huizen te bouwen, waaronder seniorenwoningen. Twee jaar later ging daar echter een streep doorheen. Particulieren en woningcorporaties hadden te weinig belangstelling, terwijl de nabijheid van de provincialeweg N267 de aanleg van een 400 meter lange aardenwal noodzakelijk maakte.

Onrust in Heesbeen

Toen Heusden in 2018 borden plaatste om twee bouwkavels te verkopen, ontstond grote onrust in Heesbeen. De inwoners stelden dat de bouw van bedrijven helemaal niet kon, simpelweg omdat de grond een agrarische bestemming zou hebben. Dat bleek overigens een misvatting, want het ging weldegelijk om ‘gemengde doeleinden'. Dat maakte de komst van twee bedrijfshallen dus toch mogelijk.

Desondanks ging de gemeente met de inwoners om tafel. ,,Daaruit kwam naar voren dat veel inwoners er het liefst helemaal niets wilden, of iets kleinschaligs", blikt wethouder Thom Blankers terug. Dat laatste gaat nu gebeuren, stelt hij. Dat wil zeggen dat de oppervlakte die bebouwd mag worden en de hoogte van de gebouwen naar beneden toe zijn aangepast. Zo mogen de hallen maar zeven meter hoog zijn.

Groen en huizen

De twee percelen krijgen hun gezamenlijke in- en uitgang aan de noordkant, op de Industrieweg. Aan de kant van de Voorstraat komt een groenstrook van acht meter, aan de andere kant eentje van 2,5 meter. ,,Zo hopen we Heesbeen een passende entree te geven.”

Quote We willen voorkomen dat we onszelf en Heesbeen wat de toekomst betreft in de vingers snijden. De behoeftes kunnen over een tijd weer heel anders zijn Thom Blankers, Wethouder gemeente Heusden

Op de rest van de grond (richting rotonde) blijft in principe woningbouw mogelijk. Ook al zien veel Heesbeners dat niet zitten en zijn er meer belemmeringen, zoals het geluid van de N267. ,,We willen best afspreken dat er voor een bepaalde periode niets zal gebeuren, maar we halen de woonbestemming er niet af", stelt wethouder Blankers. ,,Want dan komt die nooit meer terug. We willen voorkomen dat we onszelf en Heesbeen wat de toekomst betreft in de vingers snijden. De behoeftes kunnen over een tijd weer heel anders zijn.”