Toch bomen plat voor aanleg fietspad Tuinbouwweg

ELSHOUT/VLIJMEN - De gesprekken met de bewoners van de Tuinbouwweg over de aankoop van grond zijn zo ver, dat Heusden de volgende stap zet om langs die weg een fietspad aan te leggen. Over ongeveer een jaar zou de eerste fietser er overheen kunnen rijden. Er moeten 65 bomen plat.

Volgens wethouder Kees van Bokhoven is met veel van de bewoners en/of grondeigenaren al overeenstemming bereikt over de verkoop van de benodigde grond. ,,Met een paar zijn we nog in gesprek, maar die gesprekken zijn in de afrondende fase.”

In elk geval is duidelijk hoe de fietsverbinding tussen de Abt van Engelenlaan in Vlijmen en de d’Oultremontweg Elshout gaat lopen, en dat is dan weer voldoende aanleiding om het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen.

Bomen plat

Om het fietspad aan de zuidkant van de weg aan te leggen gaat alsnog een flink aantal bomen sneuvelen, 65 om precies te zijn. ,,We wilden eigenlijk de eikenbomen zoveel mogelijk sparen, maar dan zou het fietspad te ver in de tuinen bij de menen komen.” Daarom gaan de bomen nu plat. Ze worden wel gecompenseerd, waar dat kan langs de Tuinbouwweg of anders elders. De kapvergunning moet nog worden aangevraagd.

Eiken zullen niet terugkomen, mede vanwege de overlast die is ondervonden van de eikenprocessierups. Heusden heeft flora- en fauna-onderzoek gedaan, maar de uitkomsten vormen volgens Van Bokhoven geen belemmering. Ook is overleg geweest met de natuur- en milieuvereniging. Langs de Tuinbouwweg komt nu eerst een soort heg, daarna het fietspad en vervolgens de sloot.

Twee kilometer

Van Bokhoven is blij dat het ‘er eindelijk van gaat komen’. Al jaren wordt gesproken over de aanleg van het fietspad van zo'n twee kilometer op de route die veel wordt gebruikt door schoolgaande fietsers van en naar het d’Oultremontcollege in Drunen. ,,Maar er komt veel bij kijken”, aldus Van Bokhoven. Los van de gesprekken met de bewoners bijvoorbeeld ook de wateropvang en de situatie bij het viaduct van de N267.

Ter hoogte van bedrijventerrein Meeuwaert in Elshout ligt al een stuk fietspad. Het geld voor de aanleg is jaren geleden al opzij gezet en wordt betaald uit de verkoop van grond voor bedrijvenpark Het Hoog in Nieuwkuijk. Eerder meldde Heusden dat voor de aanleg zo'n 1,6 miljoen euro beschikbaar was.