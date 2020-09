Toch de 80 van de Langstraat lopen: Marian deed het voor het goede doel

Haar broertje Job (16) is ernstig verstandelijk beperkt en wordt vaak blij van Cliniclowns. Reden voor Janiek Leijtens (18) uit Waalwijk om al lopend geld in te zamelen voor dit goede doel. Ze trommelt haar beste vriendin, vriend, vader en collega’s op om de laatste veertig kilometer van de Kennedymars te lopen. Met zijn achten wandelen ze vastberaden door. ,,Ze heeft wat blaren, verder ging het eigenlijk prima. Zondagochtend om tien uur was ze zelfs alweer aan het werk in de horeca,’’ aldus haar moeder Sandra.

Trouw

Tachtig kilometer lopen. Marian Sterrenburg (52) uit Sprang-Capelle doet het trouw elk jaar. Gewoon omdat het haar zoveel voldoening geeft. De 80 kun je ook prima op eigen houtje lopen, vindt ze. Ze start en finisht bij haar huis en begint dus met de afstand die normaal gezien als laatst gelopen wordt. De kenmerkende harde muziek en de schreeuwende, aangeschoten toeschouwers zijn er niet. En ze moet het zonder de posten met drinken, eten en verpleging doen. Dat was af en toe best moeilijk. ,,Op de plekken waar die posten stonden probeerde ik mezelf eraan te herinneren dat ik moest eten,’’ vertelt een uitgeputte Marian. Ze ploft op de bank in haar met vlaggetjes versierde huis. Haar paarse sportschoenen trekt ze zo snel als ze kan uit. ,,Mijn voeten staan in de fik,’’ zucht ze.

Volledig scherm Groep van Janiek Leijten haalde maar liefst €1339,61 euro op. © x

Om haar heen zitten haar zus, zwager en nichtje. De trouwe supporters, zoals ze ze trots noemt. ,,Tot in Drunen liep ik zelf met een rugzak vol eten en drinken, daarna namen zij die mee. Ze wisselden elkaar steeds af: bijna altijd was er wel iemand bij me.’’ Bang hoefde ze daarom ‘s nachts niet te zijn. Fijn, want er waren wegen die pikkedonker waren, zoals in Dongen.

Vreemd

Of de tocht nu minder leuk was dan anders? ,,Dat kan ik niet zeggen. Het is vreemd. De typische sfeer mist, maar er waren regelmatig mensen die me succes wensten. Jongeren die ’s nachts uit cafés kwamen en zagen waar ik mee bezig was,’’ lacht ze. ,,Of mensen in auto’s die spontaan hun raampje open draaiden om me te supporten. Dat is ontzettend leuk.’’

Volledig scherm Groep van Janiek Leijten haalde maar liefst €1339,61 euro op. © x