Tóch een jubileumfeestje in Elshout: met een stuk taart op een leeg terras

Miranda de Hart schilde zondag appels totdat ze er bijna scheel van zag. Haar vriend Roel van den Oever verwerkte ze in ruim twintig taarten. Gistermiddag mochten ze -burgemeester Willemijn van Hees had er toestemming voor gegeven- samen met hun dochter Yfke bij hoge uitzondering hun appelgebak op hun terras nuttigen. Dat was snel gebeurd: het was koud. ,,Ik wilde het per se doen”, zegt Van den Oever, ,,want het was precies tien jaar geleden dat ik dit café overnam.”