Toch géén vleermuizen in Roze Kasteel, renovatie kan starten

Vuurdans in Waalwijk: een feestmaand vol activitei­ten

10 december WAALWIJK - De Waalwijker die in januari durft te roepen dat er in de feestmaand december een dooie boel was op het Raadhuisplein, heeft 31 dagen onder een steen geleefd. Vooral door inspanningen van de gemeente (de financiën) en jongerencentrum De Tavenu (de uitvoering) staat de feestmaand in de weekenden bol van activiteiten.